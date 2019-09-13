إيداع 4 ملايين إعانات لطلاب مدارس تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك أودعت مؤسسة تكافل الخيرية 4,875,500 ريال إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440 /‏ 1441هـ في حسابات مدارس تبوك، والتي بدورها ستقدم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين. وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أن إعانات الفصل الدراسي الأول شملت 9751 طالبا وطالبة يدرسون في 763 مدرسة حكومية. وبين أن هذا الدعم يمثل الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المستفيدين في تعليم تبوك وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. وأشار إلى أن هذه الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين جرى تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة.



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