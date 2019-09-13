عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز تريليون دولار في 11 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الحكومة الأمريكية عجزا في الميزانية بلغ 200 مليار دولار في أغسطس، ليتخطى إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية 2019 حاجز تريليون دولار.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا المنقضية من السنة المالية الحالية 1.067 تريليون دولار مقارنة مع عجز قدره 898 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وبدأت السنة المالية 2019 في أول أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في أغسطس بلغ 428 مليار دولار بانخفاض قدره 1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات 228 مليار دولار بزيادة قدرها 4% مقارنة مع أغسطس 2018، ووفقا لذلك بلغ إجمالي العجز في أغسطس 200 مليار دولار. وتجاوز العجز لشهر أغسطس توقعات المحللين، حيث قدروه في حدود 195 مليار دولار.

من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لأجل 100 عام، إذا نجح مسعى لإصدار سندات لأجل 50 عاما.

وفي مقابلة بثت على الانترنت، قال منوتشين «إذا وجد طلب مناسب فسنصدر سندات لأجل 50 عاما». وأضاف أنه إذا نجحت تلك السندات فإن الولايات المتحدة «ستدرس» سندات لأجل 100 عام. وأشار إلى أن أسعار الفائدة السلبية سيئة للبنوك.

الميزانية الأمريكية

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بيانات أغسطس 2019

428 مليار دولار الإنفاق (انخفاض 1%)

228 مليار دولار الإيرادات (زيادة 4%)

200 مليار دولار العجز

بيانات الـ11 شهرا الأولى من العام

1.067 تريليون دولار عجز في 2019

898 مليار دولار عجز في 2018