7 مناطق تحتفل بيوم الأرصاد العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتفل سبع مناطق في المملكة بيوم الأرصاد العربي من خلال فروع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تفتح أبوابها للجمهور من خلال برامج تثقيفية ومعارض في بعض مراكز التسوق بالمملكة في إطار خطة الهيئة للاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية في كل من الرياض والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والشمالية.

وانطلقت الفعاليات التثقيفية الخاصة بيوم الأرصاد العربي ضمن احتفالات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة، وشملت فعاليات المعرض إطلاق برنامج رصود لتوعية الأطفال بأهمية التعامل مع معلومات الأرصاد الجوية والتعرف عليها وعدد من المحاضرات كدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات والتعرف على أنواع السحب وخطرها على الطيران، وكذلك دور حرس الحدود في الظواهر الجوية، وتستمر الفعاليات إلى يوم غد، متضمنة عددا من الأنشطة التثقيفية والبرامج والمسابقات للأطفال.