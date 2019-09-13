351 نزيلا بسجون حائل يستأنفون دراستهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استأنف 351 نزيلا بسجون حائل تعليمهم العام والجامعي والمهني مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1441.

وأوضحت المديرية العامة للسجون بالمنطقة أن عدد الملتحقين بالتعليم العام 60 نزيلا، فيما بلغ عدد النزلاء المسجلين بالتعليم الجامعي 70 نزيلا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في حين بلغ عدد الملتحقين ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 221 نزيلا.

وأشارت إلى أن تعليم النزلاء يعد أحد البرامج الإصلاحية للمديرية، والذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.