أيام الفيفا: كوارث للأهلي .. سعادة للنصر .. حزن للهلال.. انكسار للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

غالبا ما تكون مباريات الفرق بعد عودة لاعبيها الدوليين من المشاركات مع منتخباتهم خلال أيام الفيفا صعبة بسبب عامل الإرهاق الذي يحل باللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب.

وكما هو مقرر في هذا العام ستكون هناك 5 توقفات لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد انقضت منها واحدة، وستكون مباريات الجولة الثالثة هي الأولى لهم بعد العودة من أيام الفيفا.

سعادة نصراوية

ويبدو أن فريق النصر هو الأكثر سعادة من بين كل الفرق، حيث دائما ما ينجح في تحقيق الفوز بعد العودة من أيام الفيفا، ففي العام الماضي والذي شهد 4 توقفات حقق النصر بعدها العلامة الكاملة (12 نقطة) من فوزه على الفيصلي والباطن والشباب والهلال.

نتائج كارثية للأهلي

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أما في الأهلي فتعد المباريات التي تلي أيام الفيفا كوارثية، حيث خسر الأهلي في الموسم الرياضي الماضي أمام الاتفاق 2-6 وأمام الرائد 4-5، وهي نتائج كبيرة في حق الفريق الذي حقق نصف العلامة، حيث فاز في لقاءين أمام أحد ومنافسه التاريخي الاتحاد.

ذكرى حزينة للهلال

سيتذكر كل الهلاليين خسارتهم أمام النصر في العام الماضي، والتي منحت النصر فرصة خطف الصدارة، ومن ثم الفوز بلقب الدوري، وجاءت تلك الخسارة بعد العودة من جولة من المباريات الدولية (أيام الفيفا) والتي كانت بداياتها رائعة للهلال، حيث كسب بعد أول توقفين أمام الرائد والشباب، لكنه تعادل في الثالثة أمام الفيصلي وخسر الرابعة أمام النصر لتكون هذه الخسارة قاصمة ظهر.

الخسائر الثلاثية تقلق الاتحاد

من أصل 4 مباريات لعبها الاتحاد بعد التوقف بسبب أيام الفيفا خسر الفريق ثلاثا منها وبنتيجة 3 أهداف، حيث خسر من القادسية 0-3، ومن الأهلي 1-3، ومن الفيصلي 2-3، في حين تعادل في المواجهة الرابعة مع أحد بهدف لمثله، ويعد الاتحاد صاحب أسوأ نتائج بين كل الفرق بتحقيقه لنقطة واحدة فقط. وفيما تبقى من فرق الدوري يعد التعاون ثاني أسعد فريق بأيام الفيفا، حيث حقق 10 نقاط من خلال الفوز ثلاث مرات على فرق الفيصلي والاتفاق والوحدة، فيما تعادل مع الحزم.

ويأتي الاتفاق في المركز الثالث بعد التعاون والنصر، حيث جمع 9 نقاط بفوزه على الباطن والأهلي والقادسية، فيما خسر من التعاون.