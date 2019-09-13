قيود هندية على المركبات لخفض التلوث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

قالت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي أمس إنها ستعيد تطبيق خطة للحد من أعداد السيارات والدراجات النارية في شوارع المدينة، للحد من مستويات التلوث الخطيرة.

وأعلن رئيس وزراء نيودلهي أرفيد كيجريوال أيضا عن خطة الحكومة المحلية للتصدي للتلوث الناتج عن احتراق المحاصيل بما في ذلك توزيع أقنعة، وتنظيف الشوارع، والتشجير.

وستطلق المدينة «برنامج فردي-زوجي» بين يومي 4 و15 نوفمبر المقبل، وبموجبه سيسمح للسيارات الخاصة والدراجات النارية بالسير على الطرقات في أيام متبادلة، ويتوقف هذا على ما إذا كانت أرقام لوحاتها تنتهي بأعداد فردية أو زوجية.