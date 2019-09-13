تعويض طبيب بمليون يورو بعد تبرئته من نقل أعضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قضت محكمة ألمانية بتعويض طبيب جراح بأكثر من مليون يورو عقب تبرئته من فضيحة نقل أعضاء.
وأمرت محكمة مدينة براونشفايج أمس سلطات ولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا، بتعويض الطبيب بنحو 1ر1 مليون يورو.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الطبيب (51 عاما) عانى من خسائر في الدخل بسبب الفترة التي قضاها في السجن الاحتياطي.
وطالب الطبيب بالتعويض، لأنه لم يتمكن، بسبب الحبس الاحتياطي الذي استغرق نحو عام، من شغل وظيفة في الأردن كان يبلغ راتبها الشهري 50 ألف دولار.
وبرأت المحكمة الطبيب خلال محاكمة مثيرة للرأي العام أمام محكمة جوتينجن في 2015 من اتهامات بالشروع في القتل في 11 حالة، والتسبب في إصابات جسدية ذات عواقب مميتة في ثلاث حالات.
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