300 صيني متورطون في تهم تزوير بالفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مكتب الهجرة في الفلبين أمس القبض على نحو 300 مواطن صيني في مداهمة بالفلبين، بسبب ما يزعم عن تورطهم في تزوير واحتيال في عمليات استثمارية.

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وقال كبير المفوضين لدى مكتب الهجرة جيمي مورينتي إنه تم تنفيذ المداهمة في مبنى تجاري في منطقة «أورتيجاس» التجارية في العاصمة.

وأضاف أن وكلاء بمكتب الهجرة كانوا يبحثون في بادئ الأمر عن أربعة مواطنين صينيين فقط، يزعم أنهم احتالوا على أكثر من 1000 شخص للحصول على أكثر من 14 مليون دولار.

وبين أن المداهمة أدت إلى اعتقال إجمالي 277 مشتبها بهم، كانوا مطلوبين بسبب تزوير واسع النطاق واحتيالات في عمليات استثمارية في بلادهم. وتابع أن الحكومة الصينية ألغت جوازات سفرهم أيضا. وطمأن مورينتي الشعب بأن المكتب يعزز جهوده ضد المجرمين الأجانب في البلاد.