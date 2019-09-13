ثلث نساء ألمانيا يخفن من المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 32% من النساء و25% من الرجال في ألمانيا يخشون الإقامة في المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية نتائجه أمس أن 81% من الذين تساورهم مخاوف إزاء تلقي العلاج في المستشفيات، يخشون التقاط عدوى جرثومية هناك.

وأعرب نحو 50% منهم عن مخاوفهم من الاضطرار للخضوع إلى عملية وحدوث تعقيدات خلال التخدير أو سوء التئام للجروح أو تدني جودة المنتجات الطبية المستخدمة في العلاج.