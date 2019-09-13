مطار ميونخ يستأنف رحلاته بعد الخرق الأمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استأنف مطار ميونخ الألماني حركة الطيران عقب تعرضه لخرق أمني.

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وقال متحدث باسم الشرطة أمس إنه جرى إغلاق جزأين من الصالة رقم 1 في المطار بعدما عبر رجل إحدى البوابات المزودة بنظام إنذار بدلا من عبور نقطة التفتيش كما هو مطلوب. ولم يتضح بعد عدد الرحلات التي تضررت بسبب الإغلاق الأمني.

وشهد ثاني أكبر مطار في ألمانيا حوادث مماثلة على نحو متكرر، فقبل أسبوعين دخل أحد الركاب عبر بوابة طوارئ أمام نقطة التفتيش إلى منطقة لا يسمح بالتواجد فيها إلا لمن خضع للتفتيش.

وفي صيف العام الماضي اضطرت الشرطة الاتحادية إلى إغلاق الصالة رقم 2 في المطار بسبب خرق أمني مماثل، مما تسبب في إلغاء 330 رحلة.