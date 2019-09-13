تشكيل لجنة لدراسة لائحة الوظائف التعليمية خلال 45 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة لدراسة لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية، في ضوء الملاحظات التي ترد أو ترصد، وإعداد القواعد التنفيذية للائحة، برئاسة المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية، على أن تنتهي اللجنة من المهام الموكلة إليها خلال 45 يوما من صدور القرار.

وعلمت «مكة» أن القرار حدد مهام اللجنة بدراسة مواد اللائحة، ووضع القواعد التنفيذية بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة لتسهيل مهام اللجنة.

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من مهام اللجنة

1 وضع الأطر النظامية لسهولة التنفيذ والتطبيق

2 اقتراح التعديلات اللازمة على اللائحة والرفع بها

3 الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة بحسب حاجة العمل