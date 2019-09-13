السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض ضبطت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة «وطن بلا مخالف» لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 13 محرم الحالي 3 ملايين و831 ألف مخالف، فيما رحل 949 ألفا إلى بلدانهم. نتائج الضبطيات: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية في مناطق المملكة كافة 3,831,081مخالفا 2,991,280 مخالفا لنظام الإقامة 589,932 مخالفا لنظام العمل Advertisements 249,869 مخالفا لنظام أمن الحدود إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 64,929 شخصا 45 % يمنيو الجنسية 52 % إثيوبيو الجنسية 3 % جنسيات أخرى ضبط 2,779 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة



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كانت هذه تفاصيل خبر 3.8 ملايين مخالف حصيلة ضبطيات الحملات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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