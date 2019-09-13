تعاون في مجال التدريب بين جامعة نايف والجوازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان بمقر الجامعة أمس الأول مع مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى تطوير أوجه التعاون بين الجامعة والجوازات في عدد من الموضوعات، منها التدريب.

من جانبه أشاد اللواء اليحيى بالمكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة والخدمات الجليلة والدراسات المتعددة التي قدمتها في مجال الأمن وفي المجالات الأخرى. رافق اليحيى خلال زيارته للجامعة مساعد مدير عام الجوازات للشؤون الإدارية اللواء خالد الهويش، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد صالح المربع، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد السعد.