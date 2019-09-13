نائب أمير حائل يؤدي الصلاة على الشهيد الشمري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى نائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الشمري، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل الأمير فيصل بن فهد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، لذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الشهيد رجاء الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه -رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددا العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، ومؤكدا تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره، معبرا عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير المنطقة ونائبه على وقفتهم غير المستغربة مع شهيد الواجب ومع ذويه، سائلا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يتغمد المولى القدير شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يسكنهم أعلى درجات الجنة إنه سميع مجيب.