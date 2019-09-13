القيادة تعزي إندونيسيا في وفاة رئيسها الأسبق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تعزية ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في وفاة رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق يوسف بحرالدين حبيبي، رحمه الله.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحرالدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق - رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس جوكو ويدودو، قائلا «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد يوسف بحرالدين حبيبي رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».