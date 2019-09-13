للمرة الأولى.. قياس يعلن نتائج المقبلين على الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ظافر الشعلان - الرياض

في خطوة تعد الأولى من نوعها، أبلغ المركز الوطني للقياس 48333 شابا وشابة مقبلين على الزواج بنتائج استعدادهم الأسري، بعد أن طلبوا إجراء مقياس الاستعداد الأسري.

وعلمت «مكة» أن المركز قرر إجراء هذا المقياس إيمانا بدوره تجاه المجتمع وتنفيذا لتوجهه الاستراتيجي بعد أن أنشأ إدارة المسؤولية المجتمعية للاهتمام بتطوير العلاقة بين المركز والمجتمع بمختلف شرائحه.

وفي السياق نفسه بلغ عدد المستفيدين من مقياس الميول والقدرات المهنية 45557 شخصا العام الماضي، وهو مقياس متاح على الانترنت يقيس ميول المتقدم من طلاب وخريجي الثانوية العامة للإسهام في تحديد الميول المهنية وتقدير العمل، فيما بلغ عدد المستفيدين من مقياس النمو الإيجابي 2960 شخصا، والهادف إلى مساعدة النشء على اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها ليصبحوا أفرادا إيجابيين ومنتجين.

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وفي مقياس النهوض من العثرات كان عدد المستفيدين 4662، وهو يهدف إلى قياس قدرة الشخص على النهوض من العثرات والأحداث غير المرغوبة والعودة بحال أقوى من السابق.

ويستدل عليها بعودة الفرد وصحته الجسدية والعقلية إلى وضعهما الطبيعي كما كانتا قبل حدوث المشكلات.

رسـالة قياس:

تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية، إسهاما في تحقيق العدالة والجودة، وتلبية للاحتياجات التنموية.

الأهداف: