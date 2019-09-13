، والد الفتاة "مي" يكشف لـ"الخليج 365" تطورات جديدة في اختفاء ابنته منذ سنة ،

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استدعت الجهات الأمنية والد الفتاة المتغيبة "مي"، وطلبت منه إجراء تحليل DNA قبل أمس، بعد العثور على فتاة متفحمة في أحد المواقع قد تكون تعود للفتاة.
وقال والدها لـ"الخليج 365": "بعد أن نشرتم معاناتي وما لقيته منذ قرابة السنة، توالت علي اتصالات لصديقات وزميلات لها، أكدوا أنها كانت تتواصل معهم عن طريق برنامج السناب شات".
وتوجه والدها إلى البحث الجنائي بشرطة جدة، وقدم المعلومات التي وصلته، وزودهم بالرقم الذي تستخدمه ابنته، بحسب ما ذكرته زميلاتها، مضيفاً: "وعدوني بتكثيف البحث والوصول إليها، إلا انني لم أتلقَ أي اتصال أو تجاوب على مدى ثلاثة أسابيع".
وتابع: "تلقيت اتصالاً من شرطة النزهة، وتوجهت إليهم فورًا وطالبوني بتحليل DNA، وبالفعل أجريت التحليل بالأدلة الجنائية، وتم استدعاء أبنائي بعد نشر "الخليج 365" لمعاناتي، والتحقيق معهم لأول مرة على مدى سنة، منذ اختفاء ابنتي مي".
واختتم حديثه بتكرار مناشدته للجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، بتتبع خيوط اختفاء ابنته، والتي قدمها في أول القضية، وأخيرًا حساب "السناب" الذي كانت تتواصل فيه مع زميلاتها، متمنياً أن يعرف الحقيقة عنها، إن كانت ميتة فيرتاح، وإن كانت حيّة ترزق أن تسلم له.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 08:50 PM
قال: طلبوا مني تحليل DNA وزودتهم بوسيلة تواصل معها
استدعت الجهات الأمنية والد الفتاة المتغيبة "مي"، وطلبت منه إجراء تحليل DNA قبل أمس، بعد العثور على فتاة متفحمة في أحد المواقع قد تكون تعود للفتاة.
وقال والدها لـ"الخليج 365": "بعد أن نشرتم معاناتي وما لقيته منذ قرابة السنة، توالت علي اتصالات لصديقات وزميلات لها، أكدوا أنها كانت تتواصل معهم عن طريق برنامج السناب شات".
وتوجه والدها إلى البحث الجنائي بشرطة جدة، وقدم المعلومات التي وصلته، وزودهم بالرقم الذي تستخدمه ابنته، بحسب ما ذكرته زميلاتها، مضيفاً: "وعدوني بتكثيف البحث والوصول إليها، إلا انني لم أتلقَ أي اتصال أو تجاوب على مدى ثلاثة أسابيع".
وتابع: "تلقيت اتصالاً من شرطة النزهة، وتوجهت إليهم فورًا وطالبوني بتحليل DNA، وبالفعل أجريت التحليل بالأدلة الجنائية، وتم استدعاء أبنائي بعد نشر "الخليج 365" لمعاناتي، والتحقيق معهم لأول مرة على مدى سنة، منذ اختفاء ابنتي مي".
واختتم حديثه بتكرار مناشدته للجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، بتتبع خيوط اختفاء ابنته، والتي قدمها في أول القضية، وأخيرًا حساب "السناب" الذي كانت تتواصل فيه مع زميلاتها، متمنياً أن يعرف الحقيقة عنها، إن كانت ميتة فيرتاح، وإن كانت حيّة ترزق أن تسلم له.
، والد الفتاة "مي" يكشف لـ"الخليج 365" تطورات جديدة في اختفاء ابنته منذ سنة ،
المصدر : الخليج 365
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