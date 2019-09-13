، "تعليم شقراء" تطلق مبادرة "المساعدة على الطريق" لخدمة قائدات السيارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - خصصت رقمًا للإبلاغ في حال حدوث أي عُطْل أو حادث مفاجئ

أطلقت إدارة ‏التعليم في محافظة شقراء مبادرة (خدمة المساعدة على الطريق)، التي تستهدف منسوبات تعليم شقراء من قائدات السيارات في حال حصول حادث –لا قدر الله-، أو تعرضهن لعطل مفاجئ أثناء التوجه للدوام أو الخروج منه.

ووجّه خالد بن محمد الشبانة، مدير التعليم بالمحافظة، بإطلاق المبادرة وتفعيلها على مستوى الإدارة، كما تم توجيه رئيس قسم الخدمات مثيب بن ناصر العجل بتهيئة سيارات مجهزة بسائق ومحرم للمساعدة، حسبما يتطلبه الموقف.

من جهته، أعلن "قسم الخدمات" رقمًا للتواصل المباشر في مثل هذه المواقف والأزمات على الرقم (0505126413)، سائلين الله للجميع الأمن والأمان والسلامة على الطريق.