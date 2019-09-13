، "الحذيفي" والمشاركون بمسابقة المؤسس 41 لحفظ القرآن.. لقاء ووصية ،

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التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41، من أعضاء لجنة التحكيم والضيوف والفائزين بالمسابقة؛ وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام بعد صلاة الجمعة.
وهنأ "الحذيفي" الفائزين على جوائز المسابقة الدولية، وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن؛ والمداومة على تلاوة ما حفظوه من كتاب الله الكريم آناء الليل وأطراف النهار، والعمل به، مقدمًا شكره للقائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمانة المسابقة ووحداتها المختلفة، على الجهود التي بذلوها لإبراز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بحفظته، في جميع أنحاء العالم.
وكان المشاركون في المسابقة قد حظوا بأداء الصلاة في الروضة النبوية الشريفة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه من أعمال عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.
كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما وجدوه من حسن الاستقبال والتنظيم لهذه المسابقة وما تضمنته من زيارات وبرامج عديدة مصاحبة.
"الحذيفي" والمشاركون بمسابقة المؤسس 41 لحفظ القرآن.. لقاء ووصيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-13
التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41، من أعضاء لجنة التحكيم والضيوف والفائزين بالمسابقة؛ وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام بعد صلاة الجمعة.
وهنأ "الحذيفي" الفائزين على جوائز المسابقة الدولية، وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن؛ والمداومة على تلاوة ما حفظوه من كتاب الله الكريم آناء الليل وأطراف النهار، والعمل به، مقدمًا شكره للقائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمانة المسابقة ووحداتها المختلفة، على الجهود التي بذلوها لإبراز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بحفظته، في جميع أنحاء العالم.
وكان المشاركون في المسابقة قد حظوا بأداء الصلاة في الروضة النبوية الشريفة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه من أعمال عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.
كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما وجدوه من حسن الاستقبال والتنظيم لهذه المسابقة وما تضمنته من زيارات وبرامج عديدة مصاحبة.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
07:52 PM
قدّم شكره للقائمين عليها وما بذلوه من جهود لإبراز رسالة المملكة إلى العالم
التقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 41، من أعضاء لجنة التحكيم والضيوف والفائزين بالمسابقة؛ وذلك في مكتبه بالمسجد الحرام بعد صلاة الجمعة.
وهنأ "الحذيفي" الفائزين على جوائز المسابقة الدولية، وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن؛ والمداومة على تلاوة ما حفظوه من كتاب الله الكريم آناء الليل وأطراف النهار، والعمل به، مقدمًا شكره للقائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمانة المسابقة ووحداتها المختلفة، على الجهود التي بذلوها لإبراز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بحفظته، في جميع أنحاء العالم.
وكان المشاركون في المسابقة قد حظوا بأداء الصلاة في الروضة النبوية الشريفة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه وعلى صاحبيه –رضي الله عنهما- سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه من أعمال عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.
كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما وجدوه من حسن الاستقبال والتنظيم لهذه المسابقة وما تضمنته من زيارات وبرامج عديدة مصاحبة.
، "الحذيفي" والمشاركون بمسابقة المؤسس 41 لحفظ القرآن.. لقاء ووصية ،
المصدر : الخليج 365
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