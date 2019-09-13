، "بلدية الدرب" تتفاعل وتدفن رفات العظام في مقبرة عتود ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل

تجاوباً مع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، دفنت بلدية محافظة الدرب ممثلة بقسم شؤون الموتى، صباح أمس الخميس؛ رفات العظام في مقبرة عتود التي قد تسببت في ظهورها عوامل التعرية بالمحافظة جراء هبوب الرياح الموسمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب محمد بن محسن خرمي، أنه تم توجيه فرقة الطوارئ بالبلدية، بالإضافة إلى قسم شؤون الموتى بالوقوف على الطبيعة ومعالجة الوضع بأسرع وقت؛ حفاظاً على حرمة الموتى.

وأكد محافظ محافظة الدرب أن البلدية تسارع دائماً في الاستجابة حين تردها بلاغات أو شكاوي عن طريق الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠ لأمانة منطقة جازان.

