، "بن جلوي" يشكر خادم الحرمين وولي عهده لدعمهما اللا محدود لرياضة الهجن ،

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رفع نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، باسم الاتحادين السعودي والدولي للهجن، الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللا محدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليًّا ودوليًّا.
وقال في ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن بالطائف: "الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة للعمل على الارتقاء برياضة الهجن، والسعي قُدُمًا بانتشارها حول العالم".
وهنّأ الأمير فهد بن جلوي، الجميعَ بنجاح الجمعية العمومية؛ مؤكدًا إحراز تَقَدم كبير في جهود الاتحاد الدولي للهجن.
وأضاف: "بعد عام واحد فقط، زاد عدد الأعضاء بثلاثة أضعاف، وحققنا متطلبات الانضمام إلى المجتمع الرسمي للرياضة الدولية، تحت مظلة الـAIMS، وGAISF، وioc، كما انتهينا من اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وأمامنا الكثير من العمل من أجل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على المستوى الدولي".
وشكر في ختام تصريحه، أعضاء كل الوفود على اهتمامهم بالحضور والمشاركة في نجاح أعمال الاتحاد؛ متمنيًا أن تكون زيارتهم للمملكة تجربة سارة.
"بن جلوي" يشكر خادم الحرمين وولي عهده لدعمهما اللا محدود لرياضة الهجنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-13
رفع نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، باسم الاتحادين السعودي والدولي للهجن، الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللا محدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليًّا ودوليًّا.
وقال في ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن بالطائف: "الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة للعمل على الارتقاء برياضة الهجن، والسعي قُدُمًا بانتشارها حول العالم".
وهنّأ الأمير فهد بن جلوي، الجميعَ بنجاح الجمعية العمومية؛ مؤكدًا إحراز تَقَدم كبير في جهود الاتحاد الدولي للهجن.
وأضاف: "بعد عام واحد فقط، زاد عدد الأعضاء بثلاثة أضعاف، وحققنا متطلبات الانضمام إلى المجتمع الرسمي للرياضة الدولية، تحت مظلة الـAIMS، وGAISF، وioc، كما انتهينا من اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وأمامنا الكثير من العمل من أجل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على المستوى الدولي".
وشكر في ختام تصريحه، أعضاء كل الوفود على اهتمامهم بالحضور والمشاركة في نجاح أعمال الاتحاد؛ متمنيًا أن تكون زيارتهم للمملكة تجربة سارة.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
07:51 PM
في ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن
رفع نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، باسم الاتحادين السعودي والدولي للهجن، الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللا محدود ورعايتهما لرياضة سباقات الهجن محليًّا ودوليًّا.
وقال في ختام الجمعية العمومية الثانية للاتحاد الدولي للهجن بالطائف: "الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة للعمل على الارتقاء برياضة الهجن، والسعي قُدُمًا بانتشارها حول العالم".
وهنّأ الأمير فهد بن جلوي، الجميعَ بنجاح الجمعية العمومية؛ مؤكدًا إحراز تَقَدم كبير في جهود الاتحاد الدولي للهجن.
وأضاف: "بعد عام واحد فقط، زاد عدد الأعضاء بثلاثة أضعاف، وحققنا متطلبات الانضمام إلى المجتمع الرسمي للرياضة الدولية، تحت مظلة الـAIMS، وGAISF، وioc، كما انتهينا من اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، وأمامنا الكثير من العمل من أجل تنظيم هذه الرياضة وتطويرها على المستوى الدولي".
وشكر في ختام تصريحه، أعضاء كل الوفود على اهتمامهم بالحضور والمشاركة في نجاح أعمال الاتحاد؛ متمنيًا أن تكون زيارتهم للمملكة تجربة سارة.
، "بن جلوي" يشكر خادم الحرمين وولي عهده لدعمهما اللا محدود لرياضة الهجن ،
المصدر : الخليج 365
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