، أبهر ولم يتوقع الانتشار..مسنّ سعودي يخط آية قرآنية فتثير الإعجاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - معلم متقاعد خدم بالسلك العسكري 14 عاماً.. يقول: وجهت المقطع لأسرتي

أبهر معلم تربية إسلامية متقاعد بخطه العربي البديع، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك عندما ظهر في مقطع فيديو يكتب آية قرآنية.

وتفصيلاً: قال المواطن مرعي بن غرمان العمري لـ"الخليج 365": إنه معلم متقاعد في تخصص التربية الإسلامية، مفيداً بأنه خدم في السلك العسكري قرابة 14 عامًا، وذلك قبل انضمامة لممارسة مهنة التدريس.

وأوضح: "أنا محب للخط العربي ولا أجيده حسب القواعد المعتبرة في رسم الحرف"، مشيراً إلى أن المقطع المتداول تم تصويره بعفوية ليُتَداوَل بين أفراد الأسرة، ولم يخطر على باله أنْ يبلغ ما بلغ من الانتشار.

