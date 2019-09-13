خلال ساعات.. رياح متربة وأمطار رعدية على منطقتين

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا برياح متربة وهطول أمطار، على منطقتي المدينة المنورة ونجران، خلال الساعات المقبلة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى رياح نشطة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية وسحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة العاشرة مساء، وتتضمن المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والعلا والمهد وبدر. كما نبّهت من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، وجود سماء غائمة جزئيًّا وأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.