انتهى استثناء “مدير معرض”.. حملة تدهم 67 محلًا بمكة وتضبط 28 مخالفة

ضبَط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 28 مخالفة؛ إثر حملة دهم نفّذها، مساء أمس الخميس، على 67 محلًّا تجاريًّا بعد انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة “مدير معرض”، في قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا بقطاع التجزئة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والمساعد لقطاع العمل، بخصوص التأكد من تطبيق قرار قصر العمل على مهنة مدير معرض. وأكد فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هناك جولات مستمرة للتأكد من الالتزام بتوطين المهن المطلوبة.