صور.. نائب أمير منطقة حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمري

أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري، الذي استشهد أثناء أداء الواجب بالحد الجنوبي.
ونقل الأمير فيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتعازي أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. من جهته أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميادين الشرف، مجدداً العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، سائلاً الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته.
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