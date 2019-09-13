«الداخلية» تعلن ضبط 3 ملايين و831 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3 ملايين و831 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ (3831081) مخالفًا، منهم (2991280) مخالفًا لنظام الإقامة، و(589932) مخالفًا لنظام العمل، و(249869) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (64929) شخصًا، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2779) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأكدت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4509) أشخاص.

وأوضحت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1574) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1535) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (16637) وافدًا مخالفًا، منهم (14263) رجُلًا، و(2374) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (533944) مخالفًا، وإحالة (487665) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (637260) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (949563) مخالفًا.

