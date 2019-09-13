أهالي وادي الفرع بالمدينة يطالبون بتحقيق «حلم تأخر سنوات»

منذ أعوامٍ عديدة وأبناء محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، يرفعون أصواتهم إلى المسؤولين، لتأسيس فرع لجامعة طيبة بالمحافظة، تكفيهم عناء الانتقال وفراق الأهل، خصوصًا وأن عددًا من المحافظات التي تماثلها في التعداد السكاني تحظى بفروع لجامعات وفِي التخصصات كافة.

وأوضح أهالي محافظة وادي الفرع، أنهم ينتظرون تحقيق حلم افتتاح فرع للجامعة بمحافظتهم، خصوصًا وأنهم يفوقون في التعداد السكاني محافظات أخرى.

وأضاف أهالي وادي الفرع، أن إنشاء فرع للجامعة سيوفر فرصة إكمال التعليم العالي لأبنائهم وبناتهم داخل المحافظة، من دون مشقة عناء السفر للمناطق الأخرى، كما أن بُعْد المسافة تسبب في هجر القرى من قبل سكانها الذين يواجهون مجموعة من العراقيل والصعوبات.

وتعد محافظة وادي الفرع ذات موقع مميز، فهي تخدم العديد من قرى المحافظة ابتداءً من اليتمة إلى الحمنة، مرورًا بعديد من القرى، فبعض قرى المحافظة تبعد حوالي 200 كم عن المدينة المنورة.