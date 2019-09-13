تسبب في حادث.. «المرور» يعلن الإطاحة بـ«مفحط نجران»

أعلنت إدارة مرور منطقة نجران، اليوم الجمعة، القبض على قائد المركبة الذي قام بالتفحيط والهروب من الموقع بعد تسببه في حادث مروري.
وأكد «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، العثور على السيارة بإحدى الورش خلال محاولة إصلاحها بطريقة غير نظامية.
وأشار إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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