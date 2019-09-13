مديرية سجون حائل: «351 نزيلًا» يستأنفون الدراسة

استأنف 351 نزيلًا بسجن حائل تعليمهم العام والجامعي والمهني مع بداية الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ. وأوضحت المديرية العامة للسجون بمنطقة حائل أن عدد الملتحقين بالتعليم العام 60 نزيلًا، فيما بلغ عدد النزلاء المسجلين بالتعليم الجامعي 70 نزيلًا (بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

وفي حين بلغ عدد الملتحقين ببرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 221 نزيلًا، فقد أشارت مديرية السجون أن تعليم النزلاء يعد أحد البرامج الإصلاحية للمديرية، والذي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأفادت أن التعليم يعد أهم البرامج الإصلاحية للمديرية المؤثرة في سلوك النزلاء من الناحية الإيجابية، الأمر الذي يعود بالفائدة على النزلاء ويساعدهم للعودة إلى المجتمع أعضاء صالحين.