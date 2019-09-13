جازان تستضيف «ملتقى التمكين الاجتماعي».. الأربعاء المقبل

يرعى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، والذي يُنظّمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، المهندس أحمد بن محمد القنفذي: إنَّ الملتقى يأتي مواكبًا ومتسقًا مع التوجهات التنموية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيها لتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، موضحًا أنَّ برامج التمكين تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، وذلك من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل.

ولفت القنفذي، إلى أنّ تلك البرامج تستهدف الفئة العمرية بين 18 و 59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيًا، مثنيًا على الرعاية الكريمة من قبل أمير منطقة جازان بالنيابة ودعمه الدائم لجميع قطاعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مما ينعكس إيجابًا على أدائها في المجالات كافة، متمنيًا أن يحقق الملتقى أهدافه في خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا.

Advertisements

من ناحيته، أوضح مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان، رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، نايف حكمي، أنَّ قطاع التنمية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة، يحمل آمالًا عريضة من خلال الملتقى؛ لبلورة توجهات الوزارة، وتحقيق أهدافها من خلال السعي إلى تحفيز النساء والرجال من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم، القادرين منهم على العمل، من الاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش، وذلك بتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.

ولفت حكمي إلى أنَّ العمل يجري حاليًا من قبل جميع اللجان المنظمة لضمان نجاح الملتقى واستقطاب المستفيدين من الأسر الضمانية؛ للمشاركة في الملتقى والاستفادة من برامج التمكين المتاحة عبر مسارات التوظيف والتدريب أو التأهيل، إلى جانب دعم الأعمال الريادية.

بدوره أشار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى، عبده راجحي، إلى أنَّ الملتقى يشهد تنوعًا متميزًا من خلال الأركان والمعارض التي تقدمها الجهات الراعية للملتقى، وكذلك صالة متخصصة لعرض مشاريع الأسر المنتجة، وقاعة متخصصة للتدريب، فضلاً عن العروض المصاحبة للتعريف برؤية الملتقى وأهدافه.