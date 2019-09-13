نائب أمير حائل لذوي الشهيد الشمري: القيادة تُبلِغكم تعازيها

أدّى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة، نقل الأمير فيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه في ميادين الشرف، مجددًا العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، ومؤكدًا تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره، مُعبّرًا عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه على وقفتهم غير المستغربة مع شهيد الواجب ومع ذويه، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته وأن يتغمد المولى القدير شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يسكنهم أعلى درجات الجنة.