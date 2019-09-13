مبادرة «تحفيز تقنية البناء».. دعم مصانع وتوطين تقنية وخلق فرص عمل (٥ / ٨)

في الحلقات السابقة تناولنا رحلة تطوُّر البناء عالميًا وتحوله محليًا، وصولًا إلى «مبادرة تحفيز تقنية البناء» التي انطلقت لتكون نواة تغير واقع السكن والعقار في المملكة، ولتؤسس مرحلة جديدة تتجاوز المسكن التقليدي الذي استمرَّ بقاؤه عقودًا، لتصل إلى الجيل الرابع من المنازل الذي يستخدم تقنيات البناء ويوفّر المسكن بصورة أكثر سرعة وفعالية من أجيال المساكن السابقة.

شراكات وتعاون

وفي سبيل الوصول لغايتها عقدت المبادرة العديد من الشراكات والتعاون وابتكرت حلولًا لكثير من الهيئات لتنشر أسس تقنية البناء في المملكة وتجعلها منهجًا لمطوري المستقبل ينتجون من خلاله عقارات متميزة تلبّي احتياجات السوق.

ومن المشاريع المتميزة التي دخلت بها المبادرة، مشروع «بيتنا بكيفنا» الذي يعدُّ الأول من نوعه في السعودية، وتسهم فيه المبادرة عن طريق تمكين البناء الذاتي، وذلك من خلال توفير مطوّرين عقاريين ومُصنِّعين للتقنيات الحديثة في الموقع. ويضم موقع المشروع في العيينة 192 قطعة أرض، و3 نماذج لفيلات، تمّ بناؤها باستخدام أساليب البناء الحديثة.

والمشروع نقلة نوعية في المشاريع المطروحة باعتباره نتاج شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان و«مبادرة تحفيز تقنية البناء»، وصندوق التنمية العقاري، في خطوة تستهدف تسهيل عملية الحصول على المسكن من خلال استخدام تقنيات البناء الحديثة.

وتهدف المبادرة التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى تشجيع تقنيات البناء، وفق «رؤية 2030»، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوطين صناعة تقنية البناء محليًّا لتوفير مساكن حديثة وعصرية للمواطن السعودي، وكذلك دعم المطورين والمقاولين وحثّهم على تبني تقنيات البناء.

دعم مصانع تحول البناء

ومن مشاريع المبادرة في مجال دعم الصناعة للتحول ناحية تقنية البناء، توقيع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع شركة أيان القابضة وشركة جدران وطن، أول عقدين لتمويل إنشاء مصانع لتقنية البناء الحديث في السعودية، بقيمة 186 مليون ريال، بحضور وزير الإسكان. وتضمن العقد الأول إنشاء أول مصنع يستخدم نماذج موحدة (Modular) كأول مشروع يتم تمويله من خلال «مبادرة تحفيز تقنية البناء»، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع أكثر من 1500 وحدة سكنية في السنة، على أن تتم 75% من أعمال البناء داخل المصنع، ويوفّر الجودة والعزل الحراري ومقاومة الحريق.

وتضمن العقد الآخر إنشاء مصنع «جدران وطن» الحاصل على براءة اختراع عالمية في هذا المجال، بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر 624 وحدة سكنية في السنة، ويعمل باستخدام خرسانة مُسبّقة الصب بطرق حديثة وقوالب لتنفيذ ألواح مفرغة، على أن تتم 40% من أعمال البناء داخل المصنع، كما يساهم في خفض ما يقارب 50% من تكلفة الخرسانة المسبقة الصبّ بدون تفريغ، مع توفير خاصية العزل الحراري وسرعة الإنجاز.

وينتظر مستقبل تقنية البناء في المملكة الكثير؛ إذ يعدُّ القطاع مفتوحًا وخصبًا لعمل جادّ ودؤوب، ويعدّ هذا المجال مطوري العقارات والشركات التي تمتهن البناء بالمزيد من الفرص الواعدة التي تسمح بنمو كبير ومُرْضٍ لشريحة واسعة من المستثمرين والعاملين بالمجال.

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تقنية العصر في السكن

ومن منجزات المبادرة إنجاز منزل في يومين بأرض تتبع وزارة الإسكان بشمال الرياض؛ حيث استخدم في هذه التجربة أحدث تقنيات البناء الحديثة Modular Concrete. وتأتي هذه التجربة في إطار أهداف «مبادرة تحفيز تقنية البناء»، ضمن برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتعمل المبادرة حاليًا على استقطاب أفضل التقنيات الحديثة في بناء المساكن، وأحدث ما توصّل إليه العالم في هذا المجال تمهيدًا لإخضاعها للتجارب اللازمة التي من خلالها يتحدّد مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات ذات العلاقة بالبناء والإنشاء، ومناسبتها لاحتياج الأسرة السعودية.

وللمبادرة عدة أهداف يمكن إيجازها فيما يلي: رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع البناء في المملكة، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70%، وخلق 6 آلاف وظيفة للسعوديين، ورفع نسبة المساهمة للإنتاج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80 مليار ريال سعودي، وتقليص تكلفة البناء بنسبة تتراوح من 5% إلى 20%، وتقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يومًا، وتحسين الجودة للوحدات السكنية ورفع مستوى الرضا، وهو ما سنتناوله بمزيدٍ من التفصيل في الحلقات القادمة.

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