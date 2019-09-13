برقيتان من القيادة لـ«أسرة الناقي» للتعزية في وفاة «عبد المنعم»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تعزية إلى أسرة الناقي في وفاة والدهم الشيخ عبدالمنعم بن موسى بن ناقي السليمي الحربي رئيس مركز القرين، الذي توفي يوم الأحد الماضي.

ونصّت برقية الملك على: «تلقينا نبأ وفاة والدكم (رحمه الله) وإننا نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تعزية إلى أسرة الناقي، نصّت على: «بلغنا نبأ وفاة والداكم (رحمه الله) وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل الله -جل جلاله- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته، عبّرت أسرة الناقي عن بالغ شكرها وتقديرها لـ«والد الجميع»، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذه اللفتة الحانية والمواساة الكريمة التي خففت من مصابهم، داعين الله أن يمتّع قيادة المملكة بالصحة والعافية، ويحفظهم ذخرًا وسندًا للوطن والمواطنين.