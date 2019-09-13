السعودية اليوم / "التعليم" يناقش إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية



الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

افتتح وكيل وزارة التعليم المساعد للموارد البشرية طلال الكود أمس بمبنى وزارة التعليم ورشة عمل " إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية "، وذلك بحضور مديري وموظفي وكالة الموارد البشرية والمختصين.

وأوضح الكود أن الورشة تأتي لمواكبة التطور في قطاع التعليم من خلال إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً في نظام الموارد البشرية، مؤكداً أن تعديل الإجراءات سيخدم المستفيد بطريقة جيدة تختصر الوقت والجهد، وتسمح بتحويل الكثير من الإجراءات الورقية لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد أو المراجع.

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19:05ت م

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