السعودية اليوم / وزير التعليم يتفقد المشاريع التعليمية في منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019م واس

تفقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم عددًا من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة .

واستهل الدكتور آل الشيخ الجولة بزيارة لفصول الطفولة المبكرة بالابتدائية الـ 115ومشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة بحي العزيزية ومركز دار القلم للخط العربي والمتحف التعليمي ، حيث أطلع على البرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لقطاع التعليم العام بالمنطقة والوقوف على احتياجاتها وأهم ما تحقق منها من مشاريع إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها ومدى جاهزية مدارس البنات المنفذة لمبادرة الطفولة المبكرة ، كما تضمنت الزيارة التفقدية جولة واسعة على مشروع مدينة طيبة للتربية الخاصة الجديد البالغ مساحته 50.000 متر مربع بتكلفة بلغت 75.000.000 يتضمن 6 مبانٍ مدرسية ومبنيين إداريين و٣ صالات رياضية وملعبين عشبيين بطاقة استيعابية 5 آلاف طالب وطالبة بحيث يحتضن كل مبنى840 طالباً وطالبة وفق أعلى المعايير الهندسية التي تتناسب مع متطلبات ذو الاحتياجات الخاصة .

رافق معالي وزير التعليم خلال الزيارة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم وعدد من المسئولين في الوزارة .

// انتهى //

18:58ت م

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