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الأرصاد: التطرف المناخي العالمي انعكس على اهتمام المواطنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن التطرف المناخي الذي يشهده العالم انعكس على اهتمام المجتمع السعودي بمعلومات الطقس تصاعديًّا منذ 2009م مع كارثة سيول جدة التي أثرت بشكل واضح على المجتمع، وسلطت الضوء على أهمية معلومات الطقس.
وأوضحت الأرصاد في سياق آخر، أن هناك أكثر من 363 ألف تقرير أرصادي منذ بداية العام الحالي 2019، مقدمة من شؤون الأرصاد للملاحة الجوية (الطيران المدني).
وجاء ذلك تفاعلًا من الهيئة مع اليوم العربي للأرصاد الجوية، حيث يتم تنظيم عدد من الفعاليات ببعض مناطق المملكة، ومنها في المنطقة الشمالية بالمجمع بارك مول.
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