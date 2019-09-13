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حزب الله يحصل على أمواله من تجارة المخدرات
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة: إن ميليشيا حزب الله تحصل على التمويل من تبييض الأموال، حيث يعتمد على أشخاص وشركات لإرسال أموال لأسر منفذي عمليات انتحارية.
وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكي، في مؤتمر صحافي، أن حزب الله يحصل على الأموال من تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية.
وتابع المسؤول الأمريكي أن “المصرف المركزي في لبنان يعاني بسبب تصرفات حزب الله”، كاشفًا أن “إيران كانت تمول حزب الله عن طريق بنك جمال ترست”، بحسب ما نقلت “العربية”.
وشدد على أن “واشنطن ستواصل الضغط على حزب الله لوقف تمويله”، مؤكدًا أن “دولًا كثيرة تتعاون معنا لوقف تمويل حزب الله”.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن “حزب الله تمكن عبر تحالفات سياسية من فرض نفسه على الحكومة اللبنانية”.
ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، مكافآت مالية لمن يساعد على تفكيك الشبكة المالية لحزب الله.
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