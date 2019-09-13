فعاليات ثقافية وفنية في «صفري بيشة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيشة أحيت مراكز جنوب محافظة بيشة أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة «الصفري 2019»، وذلك على مسرح سوق التمور. وقال رئيس مركز الحازمي عبدالله بن ضمك إن مهرجان الصفري أصبح ذا مكانة مهمة بين أهالي منطقة عسير، وعلى مستوى مناطق المملكة، كما أنه أصبح منافسا حقيقيا للمهرجانات المماثلة في أنحاء المملكة، منوها باهتمام القيادة ودعمها المستمر للمهرجان الذي يسعى الجميع للمثابرة والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيمه، مما ينعكس إيجابا على دعم المزارعين والعناية بمنتجاتهم الزراعية المتنوعة والمحافظة عليها وتطويرها من خلال برامج الدعم المقدمة، إلى جانب الاستفادة من الفعاليات المصاحبة التي تلامس احتياجات المواطنين وتوفير عناصر الرفاهية والمتعة لهم في كل مكان.



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