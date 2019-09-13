قوات نظام الأسد تعتقل فلسطينيين في ريف دمشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت هيئة فلسطينيي سوريا للإغاثة والتنمية أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية اعتقلت خلال الساعات الماضية عددا من الشبان الفلسطينيين في مدينة قدسيا بريف دمشق. وأشارت الهيئة التي تتخذ من بيروت مقرا لها في بيان أمس إلى أن عناصر من الأمن السياسي التابع للنظام تنتشر بشكل كثيف في ساحات مدينة قدسيا وشوارعها، وتجري عمليات تدقيق أمني على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة وضاحيتها. وأكدت الهيئة الفلسطينية أن قوات نظام الأسد تضيق بين الحين والآخر على اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين من أبناء المدينة وتشن حملة اعتقالات تطال الأطفال والنساء.

يذكر أن نحو 6 آلاف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا يعيشون ظروفا معيشية قاسية.