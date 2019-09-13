151 عملا تشكيليا في مسابقة الفنون بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف رئيس اللجنة التنظيمية لمسابقة الزاهدية للفنون التشكيلية فيصل الخديدي أن المسابقة تلقت 151 عملا تشكيليا قدمها 131 فنانا وفنانة من مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم عدد من الفنانين والفنانات بأكثر من عمل تشكيلي للمشاركة في المسابقة. وبين الخديدي أن عدد الفنانين المشاركين في المسابقة بلغ 40 فنانا، بينما بلغ عدد الفنانات 91 فنانة، مؤكدا على جودة الأعمال الفنية المشاركة وتنوع الخامات المستخدمة بها بالإضافة إلى تعدد المدارس الفنية التي تضمنتها الأعمال.

يذكر أن لجنة فرز الأعمال بدأت مهامها منذ الإعلان عن المسابقة وانتقلت بعد ذلك إلى مرحلة استقبال المشاركات عبر البريد الالكتروني وفرزها وتسلمها يدويا من المشاركين والتأكد من تطابقها مع شروط المسابقة.