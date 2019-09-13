السعودية | أطباء سعوديون في جزر القمر.. وعشرات العمليات بـ5 أيام

شكرا لقرائتكم أطباء سعوديون في جزر القمر.. وعشرات العمليات بـ5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل فريق طبي تطوعي سعودي، تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، جهوده منذ 5 أيام في جزر القمر، حيث بدأ منذ اليوم الأول بالكشف على 60 مريضاً من مختلف الأعمار، وقام بإجراء 15 عملية جراحية منها الفتق الإربي والسري واستئصال الزائدة الدودية، واستئصال ورم في الجهاز التناسلي لطفل يبلغ 14 عاماً، وفي اليوم الثاني ‎كشف على أكثر من 100 مريض وقدم لهم الرعاية الطبية. كما قام الأطباء بإجراء عمليات جراحية تنوعت ما بين الجراحات العامة وجراحات المسالك البولية والأطفال.

أما في اليوم الثالث، الذي شهد إقبالاً من المرضى، فتم الكشف على 100 حالة وإجراء 26 عملية جراحية لمختلف الأعمار.

كذلك واصل الفريق عمله في اليومين الرابع والخامس منذ وصوله وقام بالكشف على 130 مريضاً احتاج 45 منهم لإجراء عمليات جراحية.

Advertisements

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقيات مع رابطة العالم الإسلامي لإجراء عمليات جراحية للمرضى المحتاجين في المغرب وموريتانيا والنيجر تشمل عمليات لتنفيذ جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وأورام الغدة الدرقية.

من جهته، قال الدكتور عقيل الغامدي، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، إنه "تم توقيع 3 اتفاقيات مع مركز الملك سلمان للمغرب في أمراض الغدة الدرقية، وكذلك مع النيجر لأمراض وجراحة القلب وأمراض وجراحة القلب والقساطر. وتوجه عادة هذه البرامج للمحتاجين في هذه الدول".

ويضم الفريق عدداً من الأطباء والفنيين بمختلف التخصصات الصحية، ويأتي ذلك امتداداً للأعمال الإنسانية للمركز في مختلف الدول.