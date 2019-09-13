، "أدبي الأحساء" ومنتدى الخبرة يستعرضان مسيرة الإنجاز والعطاء في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين

ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي لليوم الوطني التاسع والثمانين، الذي يستمر ثلاثة أيام من الثلاثاء حتى الخميس ٢٥ -٢٧/ ١/ ١٤٤١هـ، الموافق من ٢٤ -٢٦/ سبتمبر ٢٠١٩م، تقام على مسرح النادي ندوة كبرى بعنوان "السعودية (89) مسيرة إنجاز وعطاء"، وتأتي هذه الندوة بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي، وتشمل أربعة محاور رئيسة يقدمها أربعة من أعضاء المنتدى وفق التالي:

• المحور الأول "ثقافة التكيف مع التحول الوطني"؛ ويتحدث عن هذا المحور االدكتور عبد الرحمن الهيجان.

• المحور الثاني "استراتيجية الأمن الوطني للمملكة وفق رؤية ٢٠٣٠"؛ ويتحدث عن هذا المحور اللواء الدكتور زايد العمري.

• المحور الثالث "تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني هدف استراتيجي لرؤية ٢٠٣٠"؛ وتتحدث عن هذا المحور الدكتورة عواطف العتيبي.

• المحور الرابع "العلاقات الدولية والتوازنات الاقتصادية والسياسية"؛ ويتحدث عن هذا المحور سامي المرشد، بينما تأتي هذه الندوة تحت إدارة الدكتور ماجد التركي، ويديرها على خشبة المسرح سليمان السالم، وتنفذ هذه الندوة مساء الثلاثاء ٢٥/ ١/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٤/ سبتمبر / ٢٠١٩م عند الساعة السابعة والنصف على مسرح النادي، بإشراف عام من منتدى الخبرة السعودي، ممثلًا في الدكتور أحمد الشهري، والدكتور عبدالرحمن العناد.

وقال رئيس النادي المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني، ظافر الشهري: إن "هذه الندوة تأتي انطلاقاً من برامج النادي، وفاء وعرفانًا بحق الوطن علينا في يومنا الوطني التاسع والثمانين، وبهذه المناسبة أقدم باسم نادي الأحساء الأدبي ومنسوبيه من المثقفين والمثقفات، التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولأبناء هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، الغالية على قلوبنا جميعاً".

وأضاف: "كما أقدم الشكر والتقدير لرئيس منتدى الخبرة السعودي الوليد، المستشار الإعلامي والمحلل السياسي الكاتب أحمد الشهري، ولأعضاء المنتدى؛ على تجاوبهم مع النادي الأدبي في الأحساء؛ ليثمر هذا التجاوب عن هذه الشراكة المتميزة التي تحقق من خلالها تنفيذ عدة فعاليات سابقة، بينما تأتي هذه الندوة المتخصصة من ثمارها المباركة".

وتابع "الشهري": "الوطن للإنسان هو كل شيء، فما بالنا عندما يكون هذا الوطن هو المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين، وأرض المقدسات ومهبط الوحي ومهد العروبة، هنا ترخص أرواحنا للذود عنه والعمل على رفعته وحماية حدوده وضمان أمنه واستقراره، ويومنا الوطني هو يوم نستلهم فيه جهود الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي حقق الله على يديه في هذا العصر إنجازًا عظيمًا، بلم الشمل وإحلال المحبة والإخاء محل الفرقة والجهل والتشرذم، فنحن نجني الآن ثمار هذا الإنجاز العظيم رخاء وأمنًا واستقرارًا وحضارة، وستجنيه أجيالنا القادمة، حفظ الله هذا الوطن وولاة أمره وشعبه".