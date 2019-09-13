- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفاعل الكثير من أهالي الطائف مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان: "اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه"، والمتضمن مناشدة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.
وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر تلقى ابن "الثبيتي" اتصالاً من ذويه يزفون له البشائر بالعثور على والده من قبل أحد معارفه والذي وجده تائهًا وأرشده عن موقع المنزل وهو في حالة جيدة.
وقدم المواطن محمد الثبيتي جزيل شكره لصحيفة "الخليج 365" والجهات الأمنية ولكل من ساهم معهم في البحث عن والده.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 06:46 PM
خرج مبكراً لصلاة الجمعة ثم اختفى فأبلغ نجله الأمن وشكرلـ"الخليج 365" تفاعلها
تفاعل الكثير من أهالي الطائف مع ما نشرته "الخليج 365" بعنوان: "اختفاء مسن خرج مبكراً لصلاة الجمعة بالطائف.. وابنه يناشد البحث عنه"، والمتضمن مناشدة المواطن محمد بن سعد بن حامد الثبيتي، مساعدته في البحث عن والده كبير السن الذي خرج من منزله بحي العقيق بالطائف قبل آذان صلاة الجمعة رغبة في الحضور المبكر لأداء الصلاة في الصفوف الأولى مع الجماعة.
وبعد حوالي ساعة من نشر الخبر تلقى ابن "الثبيتي" اتصالاً من ذويه يزفون له البشائر بالعثور على والده من قبل أحد معارفه والذي وجده تائهًا وأرشده عن موقع المنزل وهو في حالة جيدة.
وقدم المواطن محمد الثبيتي جزيل شكره لصحيفة "الخليج 365" والجهات الأمنية ولكل من ساهم معهم في البحث عن والده.
، العثور على "مفقود الطائف المسن".. وجده أحد معارفه تائهاً ودله للمنزل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على "مفقود الطائف المسن".. وجده أحد معارفه تائهاً ودله للمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.