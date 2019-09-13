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أوضح مدير عام "صناعية حجاب"، بمدينة بريدة فهد بن أيوب بن نحيت، عن الإعلان عن البدء بالمرحلة الأولى من تصفية "صناعية حجاب" بمدينة بريدة، التي تشمل تخفيضات تصل إلى ٧٠٪ على بعض المواقع من أسعار البيع السابقة.
كما أوضح أن هذه الصناعية معتمدة وتشمل كل الخدمات التطويرية من كهرباء وسفلتة وهاتف، ومياه، وإنارة.. وتقع في قلب "تشاليح بريدة" التي تَجاوز عمرها أكثر من خمسين عامًا، كما أنها تتميز بقُربها من الدائري الشرقي لمدينة بريدة وطريق "الرياض- المدينة السريع"، وكذلك سعة شوارعها بعرض (٦٠- ٤٠- ٣٠- ٢٥).
وتابع أنها معتمدة لكل الاستخدامات التجارية والصناعية المختلفة، كورش السيارات من سمكرة وميكانيكا وكهرباء وغيرها، والتشاليح، والنجارة والحدادة، وكل المصانع المختلفة ومحلات قطع الغيار والزينة.
وأبان "ابن نحيت"، أن هذه المرحلة تستمر لمدة أسبوع من هذا اليوم؛ على أن تبدأ بعدها المرحلة الثانية بنسبة تخفيضات أقل.
الموقع
وللتواصل: ٠٥٤٣٨٨٦٨٨٨ - ٠٥٣٦٩٧٣٣٣٣
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 06:46 PM
معتمَدة وتشمل كل الخدمات التطويريةتصفية شاملة على صناعية حجاب بن نحيت بمدينة بريدة
أوضح مدير عام "صناعية حجاب"، بمدينة بريدة فهد بن أيوب بن نحيت، عن الإعلان عن البدء بالمرحلة الأولى من تصفية "صناعية حجاب" بمدينة بريدة، التي تشمل تخفيضات تصل إلى ٧٠٪ على بعض المواقع من أسعار البيع السابقة.
كما أوضح أن هذه الصناعية معتمدة وتشمل كل الخدمات التطويرية من كهرباء وسفلتة وهاتف، ومياه، وإنارة.. وتقع في قلب "تشاليح بريدة" التي تَجاوز عمرها أكثر من خمسين عامًا، كما أنها تتميز بقُربها من الدائري الشرقي لمدينة بريدة وطريق "الرياض- المدينة السريع"، وكذلك سعة شوارعها بعرض (٦٠- ٤٠- ٣٠- ٢٥).
وتابع أنها معتمدة لكل الاستخدامات التجارية والصناعية المختلفة، كورش السيارات من سمكرة وميكانيكا وكهرباء وغيرها، والتشاليح، والنجارة والحدادة، وكل المصانع المختلفة ومحلات قطع الغيار والزينة.
وأبان "ابن نحيت"، أن هذه المرحلة تستمر لمدة أسبوع من هذا اليوم؛ على أن تبدأ بعدها المرحلة الثانية بنسبة تخفيضات أقل.
الموقع
وللتواصل: ٠٥٤٣٨٨٦٨٨٨ - ٠٥٣٦٩٧٣٣٣٣
، تصفية شاملة على صناعية حجاب بن نحيت بمدينة بريدة ،
المصدر : الخليج 365
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