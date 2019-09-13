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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، بتكريم العريف عايض نومس المطيري أحد منسوبي مركز شرطة الثمامة؛ وذلك لإخلاصه وتفانيه في أداء عمله، وقد استقبل مدير شرطة منطقة الرياض في مكتبه، مديرَ مركز شرطة الثمامة المقدم/ ناصر بن فيصل أبو ثنين، يرافقه الفرد المكرّم؛ حيث وجّه له شكر وتقدير معاليه لما يقدمه من جهود مثمرة، وحثهما على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة؛ مؤكدًا أن ما يقومان به من أداء مميز؛ يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذي لا يتوانى في الجد والاجتهاد؛ حرصًا على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.
13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441 06:31 PM
وجّه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، بتكريم العريف عايض نومس المطيري أحد منسوبي مركز شرطة الثمامة؛ وذلك لإخلاصه وتفانيه في أداء عمله، وقد استقبل مدير شرطة منطقة الرياض في مكتبه، مديرَ مركز شرطة الثمامة المقدم/ ناصر بن فيصل أبو ثنين، يرافقه الفرد المكرّم؛ حيث وجّه له شكر وتقدير معاليه لما يقدمه من جهود مثمرة، وحثهما على بذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة الجريمة؛ مؤكدًا أن ما يقومان به من أداء مميز؛ يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن الذي لا يتوانى في الجد والاجتهاد؛ حرصًا على تحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وسلامته.
، بتوجيه مدير الأمن العام.. تكريم العريف المطيري لإخلاصه وتفانيه في شرطة الثمامة ،
المصدر : الخليج 365
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