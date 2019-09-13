اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع



إسلام آباد 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة بلغت 0.21%, أي ما يعادل 65 نقطة، وأقفل عند مستوى 31481 نقطة.

وبلغ حجم التداول 82910910 سهماً نفذت في 305 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 134 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 142 شركة، واستقرت قيمة أسهم 29 شركة.

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17:29ت م

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