السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم السلمية وتصيب عددا من الفلسطينيين



قلقيلية 14محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر " قدوم ط شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى للإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .

وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال الإسرايلي هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق .

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17:29ت م

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