السعودية اليوم / اجتماع لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة



القاهرة 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

تبدأ يوم الأحد المقبل بالعاصمة المصرية، أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ومشاركة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وستناقش الدورة عددًا من الموضوعات منها التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وقضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية.

وتبحث تقرير أمانة المجلس ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019.

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17:21ت م

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