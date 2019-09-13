السعودية | استقبال طلبات القبول على «جندي» بأمن المنشآت.. الأحد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقبال طلبات القبول على «جندي» بأمن المنشآت.. الأحد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:37 مساءً, 13 سبتمبر 2019 م المناطق_الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من الأحد 16/1/1441هـ، عند الثامنة صباحاً حتى الخميس 20/1/1441هـ، الساعة العاشرة صباحاً، على الرابط: www.jobs.sa

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