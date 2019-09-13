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توضيح مهم من الجمارك حول حجز إرسالية إبل في منفذ الرقعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للجمارك ما تم تداوله حول حجز إرسالية إبل في منفذ الرقعي وعدم السماح لمالكها بالخروج بها، مشيرةً إلى أنها لم تستوفِ الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب.
وقالت الجمارك في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول إرسالية “إبل” في جمرك الرقعي تحت عنوان (حجزت في المنفذ ولم يسمح لصاحبها بالخروج بها أو العودة إلى المملكة، وأنها حجزت دون علف أو ماء ومات بعضها بسبب الجوع والعطش…) تودّ الهيئة العامة للجمارك أن توضح حقيقة ما نُشر، حيث إنه وردت إرسالية “إبل” إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبيّن أنها لم تستوفِ الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب، وعليه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قیمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، مما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافضًا تنفيذ ما أبلغ به، علمًا أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة، جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي.
وتودّ الهيئة العامة للجمارك أن توضح في هذا الشأن بأن جمرك الرقعي يستقبل يومًا إرساليات “إبل وأغنام” يقوم أصحابها بإخراجها إلى دولة الكويت، وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة، لاستيفائها الشروط اللازمة.
كما تأمل الهيئة من وسائل الإعلام التي تداولت الخبر إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.
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